Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Биела
  5. Виллы

Виллы в Биела, Черногория

Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 133 м²
€ 300,000
Вилла 7 спален в Биела, Черногория
Вилла 7 спален
Биела, Черногория
Количество спален 7
Площадь 710 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
€ 1,300,000
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Площадь 1 000 м²
€ 2,800,000
Realting.com
Перейти