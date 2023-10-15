Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Биела
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Биела, Черногория

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 94 м²
NUM 3750 Продается квартира в Бечичи. Квартира имеет площадь 94м2 и расположена на 1 этаж…
€220,000
Дом с парковкой, с террасой, с бассейном в Будва, Черногория
Дом с парковкой, с террасой, с бассейном
Будва, Черногория
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уютный дом площадью 217 квадратных метров в городе Будва. Дом располо…
€314,682
Вилла 7 спален с крытой парковкой в Черногория, Черногория
Вилла 7 спален с крытой парковкой
Черногория, Черногория
Количество спален 7
Площадь 550 м²
Код объекта - 1.25.728.2356  Редкое предложение две виллы по цене одной! Обе виллы использов…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Будванская ривьера, район Бечичи-Ивановичи. Новые квартиры в новом жилом комплексе с бас…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с террасой в Котор, Черногория
Дом 4 спальни с террасой
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Продается трехэтажный дом в поселке Муо, в трех километрах от города Котор. Дом общей площад…
€570,000
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
NUM 4691 Two-bedroom apartment for sale in the very center of Budva. The apartment covers …
€265,000
Квартира 2 спальни в Rijeka-Rezevici, Черногория
Квартира 2 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошный жилой комплекс с потрясающим видом на море для продажи в деревне Скоциджевойка нед…
€800,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/7
Трёхкомнатная квартира с видом на море. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности…
€212,677
Дом 8 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой в Котор, Черногория
Дом 8 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Котор, Черногория
Комнаты 8
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
€3,40 млн
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Код объекта - 1.30.13.11439 На продажу квартира с 1 спальней с видом на горы возле моря в Б…
€94,504
Вилла 4 спальни в Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Расположенный на природе, над Свети Стефан, одной из самых живописных частей Будванской Ривь…
€950,000
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 150 м²
* Этажность дома: 2 * Площадь дома: 82 м2 * Площадь земельного участка: 150 м2 * Количе…
€74,000
Realting.com
Перейти