Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Биела
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с бассейном в Биела, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
€ 84,000
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 2
Площадь 152 м²
€ 850,000
Квартира 1 спальня в Община Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 102,049
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
€ 336,640
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
€ 145,000
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 146,000
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 263,000
Квартира 2 спальни в Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 145,293
Дом 3 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
Количество спален 3
Площадь 185 м²
€ 220,000
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 64,560
Квартира 1 спальня в Ульцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Ульцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
€ 123,963
Realting.com
Перейти