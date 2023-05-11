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Жильё с видом на горы в Биела, Черногория

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Биела, Черногория
Дом 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 370,000
Дом 4 спальни в Биела, Черногория
Дом 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 150,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 160,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
€ 320,000
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