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Дома в Биела, Черногория

28 объектов найдено
Дом 4 спальни в Биела, Черногория
Дом 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 370,000
Дом 4 спальни в Биела, Черногория
Дом 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 150,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
€ 1,950,000
Дом 3 комнаты в Биела, Черногория
Дом 3 комнаты
Биела, Черногория
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 136,500
Дом 10 спален в Биела, Черногория
Дом 10 спален
Биела, Черногория
Количество спален 10
Площадь 314 м²
€ 560,000
Дом 10 спален в Биела, Черногория
Дом 10 спален
Биела, Черногория
Количество спален 10
Площадь 314 м²
€ 560,000
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 233 м²
€ 450,000
Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
€ 335,000
Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
€ 335,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 133 м²
€ 300,000
Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 210 м²
€ 450,000
Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 290,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 160,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
€ 600,000
Дом 3 ванных в Биела, Черногория
Дом 3 ванных
Биела, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
€ 699,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
Вилла 7 спален в Биела, Черногория
Вилла 7 спален
Биела, Черногория
Количество спален 7
Площадь 710 м²
€ 3,500,000
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 130 м²
€ 265,000
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 380 м²
€ 451,500
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
€ 470,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
€ 320,000
Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 130,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 290,000
Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
€ 330,000
Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
€ 1,300,000
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Площадь 1 000 м²
€ 2,800,000
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