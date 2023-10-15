ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Биела
Дуплексы
Дуплексы с видом на море в Биела, Черногория
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2
2
87 м²
Продается двухкомнатная квартира в Бечичи, расположенная в недавно построенном комплексе на …
€243,287
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Бечичи, Черногория
1
27 м²
Квартира расположена на втором этаже в здании в строительстве с видом на море, в 300 метрах …
€67,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
1
1
83 м²
Area: 83 m2 (63 m2 + 20 m2 terrace) Bedrooms: 1 Bathrooms: 1 Well-proportioned one-bed…
€638,019
Рекомендовать
Дом
Община Тиват, Черногория
125 м²
Дом на берегу моря в средиземноморском стиле, Тиват Размер: 125м2 Участок: 123м2 Спальни: 3 …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Община Бар, Черногория
2
296 м²
Код объекта - 1.25.13.11628ПРОСТОРНЫЙ ПЕНТХАУС С 2 СПАЛЬНЯМИ И КРЫШЕЙ 160М2 СЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПР…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
2
85 м²
Код объекта - 1.28.13.11708Квартира с 2 спальнями и уютным двориком в районе Centrale, Лушти…
€448,123
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
4
200 м²
NUM 2514 Два дома на продажу в Кримовице. Два дома общей площадью 200 м2 + 200 м2 расположе…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
1
54 м²
Код объекта - 1.28.13.8268Продается квсартира 54 м2 в Тивате, трг. МАГНОЛИЯ, этаж 3, вартир…
€159,913
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
3
571 м²
Код объекта - 1.30.13.11411 Пентхаус с 3 спальнями и приватной террасой 235 кв.м. в элитном …
€2,94 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с телевизором, с Brought electricity
Подгорица, Черногория
3
1
56 м²
6
€55,006
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой
Черногория, Черногория
3
242 м²
4
Эта красивая каменная вилла на первой линии в Доброте была тщательно отремонтирована и отрес…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Печурице, Черногория
1
21 м²
Zgrada se nalazi na glavnoj ulici koja vodi do plaže Veliki Pesak, sto osamdeset metara od p…
€50,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL