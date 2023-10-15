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Дуплексы в Биела, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Биела, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ID 620 Продается прекрасный дом, дуплекс в Биеле, Херцег Нови Дом и участок с фундамен…
€115,000
Realting.com
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