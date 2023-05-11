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Квартиры с видом на море в Биела, Черногория

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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 215,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 340,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
€ 80,000
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
€ 450,000
Квартира 4 спальни в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 140,000
Квартира 4 спальни в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 140,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
€ 175,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
€ 265,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 400,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 85,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€ 159,000
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