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Квартиры с видом на горы в Биела, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 160,000
Realting.com
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