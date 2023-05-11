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Квартиры в Биела, Черногория

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63 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 160,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/3
€ 70,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 215,000
Квартира 1 комната в Биела, Черногория
Квартира 1 комната
Биела, Черногория
Комнаты 1
Площадь 63 м²
€ 138,000
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 135,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 340,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
€ 193,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
€ 80,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Биела, Черногория
Квартира 1 комната
Биела, Черногория
Комнаты 1
Площадь 64 м²
€ 140,000
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
€ 110,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 70,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
€ 450,000
Квартира 4 спальни в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 140,000
Квартира 4 спальни в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 140,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 115,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 115,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
€ 175,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 95 м²
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 72 м²
€ 156,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 83 м²
€ 180,000
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
€ 125,000
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 42 м²
€ 80,000
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 35 м²
€ 65,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 100,000
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
€ 265,000
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