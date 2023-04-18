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Купить дом в Община Беране, Черногория

5 объектов найдено
Дом 5 спаленв Seoce, Черногория
Дом 5 спален
Seoce, Черногория
362 м²
€ 740,000
NUM 5203 Продается двухэтажный дом с видом на море. Дом расположен в тихом районе недалек…
Дом 4 спальнив Seoce, Черногория
Дом 4 спальни
Seoce, Черногория
210 м²
€ 220,000
NUM 4928 Участок с домом на продажу, расположенный в 2500 м от пляжа Джаз и примерно в 30…
Дом 7 комнатв Seoce, Черногория
Дом 7 комнат
Seoce, Черногория
7 Количество комнат 425 м²
€ 305,000
Два дома в Сеоце, с большим участком 1000 м2. В одном доме 3 этажа, первый закончен, два дру…
Дом 3 комнатыв Seoce, Черногория
Дом 3 комнаты
Seoce, Черногория
3 Количество комнат 190 м²
€ 780,000
Новая роскошная вилла расположена недалеко от пляжа Яз, всего в 2 км от пляжа, в 5 км от цен…
Дом 2 комнатыв Seoce, Черногория
Дом 2 комнаты
Seoce, Черногория
2 Количество комнат 100 м²
€ 75,000
Старинный каменный дом в Сеоце, на участке 280 м2. Дом площадью около 100 м2 состоит из двух…

Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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