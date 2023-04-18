Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Беране
Дома
Купить дом в Община Беране, Черногория
Дом
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 спален
Seoce, Черногория
362 м²
€ 740,000
NUM 5203 Продается двухэтажный дом с видом на море. Дом расположен в тихом районе недалек…
Дом 4 спальни
Seoce, Черногория
210 м²
€ 220,000
NUM 4928 Участок с домом на продажу, расположенный в 2500 м от пляжа Джаз и примерно в 30…
Дом 7 комнат
Seoce, Черногория
7 Количество комнат
425 м²
€ 305,000
Два дома в Сеоце, с большим участком 1000 м2. В одном доме 3 этажа, первый закончен, два дру…
Дом 3 комнаты
Seoce, Черногория
3 Количество комнат
190 м²
€ 780,000
Новая роскошная вилла расположена недалеко от пляжа Яз, всего в 2 км от пляжа, в 5 км от цен…
Дом 2 комнаты
Seoce, Черногория
2 Количество комнат
100 м²
€ 75,000
Старинный каменный дом в Сеоце, на участке 280 м2. Дом площадью около 100 м2 состоит из двух…
Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты