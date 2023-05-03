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Бечичи
Жильё с бассейном в Бечичи, Черногория
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58 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
53 м²
€ 128,315
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
50 м²
€ 221,000
Квартира с видом на море в комплексе с бассейном и рестораном. Расположена в новом здании с …
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 ванных комнат
256 м²
€ 650,000
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
41 м²
€ 147,600
Достраивающийся живописный клубный дом с бассейном, СПА и панорамными видами с террас. Квар…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
107 м²
€ 406,600
Продажа: Элитная недвижимость - квартира с видом на море в Бечичи класса люкс Апартаменты к…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 ванных комнат
184 м²
€ 731,768
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
84 м²
€ 320,000
Площадь: 84 кв.м. 3 спальни 2 санузла, 2 террасы с видом на море Цена: 32…
Квартира 1 ванная
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
39 м²
€ 138,454
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро частичная меблировка-бонус 50 кв.м. 1…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
50 м²
€ 177,365
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро , частичная меблировка-бонус 50 кв.м. 1 спа…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
87 м²
€ 311,580
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
127 м²
€ 476,344
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
Квартира 1 ванная
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
42 м²
€ 117,500
Продажа: Квартира студия с видом на море в новостройке в Бечичи Квартира - светлая и просто…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
39 м²
€ 107,000
В цену входит полная меблировка и паркинг место в подземном гараже. До моря: 8 мин. хо…
Дом 5 спален
Бечичи, Черногория
4 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Продажа: Вилла с видом на море в Черногории в Бечичи - пригороде Будвы. Это ликвидная недви…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
€ 172,000
Продажа: Квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, с паркинг-местом в подземном гараже …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
35 м²
Цена по запросу
Продажа: Квартира в новостройке с видом на море в Бечичи До моря: 6-7 мин ходьбы Сов…
Квартира 1 ванная
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
36 м²
Цена по запросу
Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, баром и тренажерным залом в Бечичах. 10 мин до мо…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
60 м²
€ 108,000
Продаются 2 квартиры в новостройке с видом на море и бассейном, близко к пляжам До моря: 6…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
61 м²
€ 134,200
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
42 м²
€ 147,000
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря, площадью 42м2 на пятом этаже …
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
138 м²
€ 260,000
Квартира в Бечичи - шикарный пентхаус в комплексе с бассейном в Черногории Площадь: 13…
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
72 м²
€ 180,250
Арендная программа, трансфер до моря, панорманый вид, 2 сануздла. До моря: 1.3 км. или 16 м…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
130 м²
€ 286,000
Престижный жилой комплекс находится в курортном поселке Бечичи, знаменитого своими великолеп…
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
99 м²
€ 168,300
Престижный жилой комплекс находится в курортном поселке Бечичи, знаменитого своими великолеп…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
88 м²
€ 220,000
Продается видовая квартира в Бечичи с роскошной террасой в комплексе с бассейном и ресторано…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
51 м²
€ 96,000
Площадь: 51 кв.м. До моря : 400 метров до моря Google maps: 42.2847…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
117 м²
4/8 Этаж
€ 327,600
Новая квартира в жилом комплексе с бассейном. Площадь 117 м2. Квартира состоит из 2 спален, …
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
130 м²
5/8 Этаж
€ 338,000
Просторная квартира с панорамным видом на море. Квартира полностью меблирована и готова к пр…
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