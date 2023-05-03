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Черногория
Община Будва
Свети-Стефан
Бечичи
Жильё с видом на море в Бечичи, Черногория
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286 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/6 Этаж
€ 176,000
Продается квартира в пригороде Будвы, Бечичи. Квартира общей площадью 67м2 находится на 3…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 135,000
Продается квартира в Бечичи, корпус "Волна", с частичным видом на море. Первый …
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 137,000
Продается 3-комнатная квартира в Бечичи (Волна). Квартиры расположены в современном здани…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
2 Этаж
€ 140,000
Продается двухкомнатная, полностью меблированная квартира в новом доме в Бечичи. Квартира…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
73 м²
2 Этаж
€ 200,000
Продается трехкомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будва, в комплексе с бассейном. Пло…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
3 Этаж
€ 167,000
Продается двухкомнатная квартира в новостройке, на главном бульваре в Бечичи, муниципалитет …
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
3 Этаж
€ 190,000
Продается отличная трехкомнатная квартира в Бечичи. Дом расположен в тихой части города д…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 231,000
Современная квартира в новом элитном жилом комплексе в Бечичи, в 150 метрах от моря и пляжа.…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
5 Этаж
€ 253,000
Квартира с прекрасным видом на море и оливковую рощу. Отличное расположение. Парковка …
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
5 Этаж
€ 240,000
Продается роскошная трехкомнатная меблированная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. К…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
2 Этаж
€ 210,000
Продается просторная двухкомнатная меблированная квартира в Бечичи, муниципалитет Будва, рас…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
53 м²
€ 128,315
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
134 м²
€ 450,000
Новый пентхаус с видом на море и паркингом в Бечичию 2 спальни 2 санузла и 2 паркинг-места.…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
50 м²
€ 221,000
Квартира с видом на море в комплексе с бассейном и рестораном. Расположена в новом здании с …
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
58 м²
€ 143,000
3-комнатная квартира с видом на море в Черногории. Расчет возможен в РФ. До моря всего 5 мин…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
108 м²
€ 330,000
Пентхаус в новостройке с видом на море и большой террасой. Или 2 раздельные квартиры. Бечичи…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 170,000
Квартира в новостройке с видом на море. Бечичи До моря: 7 мин. ходьбы по пологой местности В…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
63 м²
€ 171,800
Продажа: Квартира с видом на море в Бечичи. Квартира с 2 спальнями и 2 санузлами в новострой…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
108 м²
€ 265,000
Квартира с 3 спальнями и 2 санузлами с видом на море и паркинг-местом. Бечии, Будванская ри…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
49 м²
€ 140,000
Квартира с прекрасным видом на море. Будванская ривьера, Бечичи. Возможен расчет в РФ! До мо…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
84 м²
€ 253,000
Квартира в Бечичи с видом на море. 2 спальни, 2 санузла. Будванская ривьера. Возможен расчет…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 ванных комнат
256 м²
€ 650,000
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
41 м²
€ 147,600
Достраивающийся живописный клубный дом с бассейном, СПА и панорамными видами с террас. Квар…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
107 м²
€ 406,600
Продажа: Элитная недвижимость - квартира с видом на море в Бечичи класса люкс Апартаменты к…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 ванных комнат
184 м²
€ 731,768
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
84 м²
€ 320,000
Площадь: 84 кв.м. 3 спальни 2 санузла, 2 террасы с видом на море Цена: 32…
Квартира 1 ванная
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
39 м²
€ 138,454
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро частичная меблировка-бонус 50 кв.м. 1…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
50 м²
€ 177,365
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро , частичная меблировка-бонус 50 кв.м. 1 спа…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
87 м²
€ 311,580
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
127 м²
€ 476,344
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 …
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