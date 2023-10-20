Буквально за полтора десятилетия Бечичи из небольшого поселка превратился в один из самых популярных курортов Адриатического побережья. Чудесный климат, замечательные пляжи, великолепно развитая инфраструктура делают этот черногорский курорт отличным местом не только для отдыха, но и для постоянного проживания. С каждым годом все больше иностранцев стремятся приобрести жилье в Бечичи.

7 причин популярности недвижимости в Бечичи

Практически всё представленное на местном рынке недвижимости жилье, от скромных студий до великолепных вилл, построено недавно, и долго не потребует ремонта. Приобретая недвижимость в Бечичи, можно быстро и легко заработать: в сезон спрос на кратковременную аренду квартир намного превышает предложение. Поскольку курорт невелик, то где бы не располагалось жилье, от него недалеко до моря. Магазины, кафе, аптеки и другие необходимые для жизни объекты также находятся в шаговой доступности. Благодаря налаженному транспортному сообщению из Бечичи можно быстро добраться до Будвы и других городов побережья. Строительный бум вызвал необычайное разнообразие вариантов недвижимости: на этом курорте каждый найдет подходящее для себя жилье. Покупка недвижимости открывает дорогу к получению черногорского ВНЖ. Недвижимость в Бечичи, Черногория — неплохой вариант для долговременных инвестиций. Стоимость жилья здесь в дальнейшем будет расти в силу популярности курорта и ограниченности пригодной для застройки территории.

Что можно купить в Бечичи

Самые популярные виды недвижимости на этом курорте — квартиры и дома. Первые располагаются в недавно построенных ЖК и отличаются удобной планировкой, панорамными видами из окон, как правило, имеют лоджии или балконы. Среди домов есть как новенькие коттеджи, так и построенные 20-25 лет назад; при них обязательно имеется приусадебный участок и гараж.

Представлены на рынке недвижимости также виллы с бассейнами; в отличие от домов, они двух- или трехэтажные, и часто принадлежат к жилью премиум-класса. К элитной недвижимости причисляют и апартаменты в Бечичи, Черногория, площадью от 35 до 200 кв. м, расположенные в закрытых жилых комплексах, где есть бассейны, фитнес-центры, бары и спа-салоны.

Сколько стоит недвижимость в Бечичи

Для того чтобы купить квартиру в Бечичи, Черногория, вам потребуется как минимум 40 тыс. евро: в такую сумму обойдется 1-комнатная квартира площадью 29 кв.м в строящемся доме. «Однушка», пригодная для немедленного заселения, обойдется в 50-70 тыс. Двухкомнатные квартиры стоят 135-170 тыс. евро, 3-комнатные — от 200 тыс.

Цены на апартаменты в Бечичи начинаются с 55 тыс. евро. В среднем за апартаменты придется заплатить 115-200 тыс. евро. При этом стоимость по-настоящему элитных вариантов площадью 288-350 кв. м с тремя спальнями, системой «умный дом» и огромными террасами, расположенных в элитных жилых комплексах, может достигать и полумиллиона.

Небольшую виллу можно найти и за 265 тыс., но в целом желающим купить дом в Бечичи, Черногория, необходимо приготовить 350-500 тыс. евро. За деньги они получат не только само здание, но и обустроенную придомовую территорию с зоной отдыха, обязательно включающей в себя бассейн. А если вы хотите получить эксклюзивную трехэтажную виллу, готовьтесь заплатить 2 млн. евро.