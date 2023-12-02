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Жильё в Барская Р-ра, Черногория

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Барская Р-ра, Черногория
Квартира 2 спальни
Барская Р-ра, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в районе Ильино города Бара, недалеко от Отеля MD. Площадь квартиры 76 м2…
€95,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Барская Р-ра, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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