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Купить вилла с бассейном в Бар, Черногория

Будва
26
Петровац
13
Вилла В архив
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 211 м² 3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Вилла 5 ванныхв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Будва, Петровац — Вилла три спальни с бассейном на продажу. На горке в тихом месте с панорам…
Вилла 6 спаленв Будва, Черногория
Вилла 6 спален
Будва, Черногория
5 ванных комнат 300 м²
€ 1,650,000
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,900,000
Будва, Лази — Современная вилла с бассейном в тихом районе Эта вилла расположена в уединенно…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат 438 м²
€ 1,000,000
Описание Хотя и погружена в эксклюзивность и элегантность все равно эта резиденция уютная и …

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

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