Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Виллы

Купить вилла с видом на море в Бар, Черногория

Будва
26
Петровац
13
Вилла В архив
Очистить
32 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 7 спаленв Buljarica, Черногория
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат 5 ванных комнат 167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спаленв Будва, Черногория
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат 8 ванных комнат 550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 408 м² Количество этажей 1
€ 370,000
Продается вилла в Будве Три спальни две ванные виллы площадь застройки 128 кв.м площадь…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
164 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 211 м² 3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
240 м²
€ 800,000
Количество комнат: 5 Количество спален: 3 Площадь помещений: 240 м2 Площадь участка: 54…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
135 м²
€ 210,000
Количество комнат: 4 Спальных комнат: 3 Ванных комнат: 2 Общая площадь: 135 м.2 Площадь …
Вилла 5 ванныхв Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 212 м²
€ 550,000
Уникальная недвижимость в поселке Видиковац, вблизи Будвы с панорамным видом на море, остров…
Вилла 14 спаленв Будва, Черногория
Вилла 14 спален
Будва, Черногория
15 ванных комнат 1 184 м²
€ 950,000
К продаже предлагаются три современные виллы с потрясающим видом на море в районе Комошевина…
Вилла 13 спаленв Бар, Черногория
Вилла 13 спален
Бар, Черногория
7 ванных комнат 420 м²
€ 450,000
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Будва, Петровац — Вилла три спальни с бассейном на продажу. На горке в тихом месте с панорам…
Вилла 6 спаленв Будва, Черногория
Вилла 6 спален
Будва, Черногория
5 ванных комнат 300 м²
€ 1,650,000
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
Вилла 4 спальнив Бар, Черногория
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
400 м²
€ 530,000
Двеновыевиллы расположенные на склоне горы в посёлке клубного типа в непосредственной близос…
Вилла 4 спальнив Круче, Черногория
Вилла 4 спальни
Круче, Черногория
3 ванных комнат 330 м²
€ 845,000
Новая вилла в курортном поселке Утеха, всего 300 м. до одной из самых чистых бухт, на побере…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,900,000
Будва, Лази — Современная вилла с бассейном в тихом районе Эта вилла расположена в уединенно…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти