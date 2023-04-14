Купить недвижимость с бассейном в Бар, Черногория

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Бар
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
121 м²
6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
64 м²
€ 42,000
Апартаменты (общей площадью 64 кв.м. , земельный участок 165кв.м.) в жилом обслуживаемом ком…
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая жилая площадь здания: 350 …
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 110,000
К продаже предлагается несколько квартир в новом доме премиум класса в 5 минутах ходьбы до п…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
140 м²
11/11 Этаж
€ 280,500
Продается просторная квартира недалеко от центра города Бар. Квартира, площадью 140 м2, расп…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
110 м²
€ 765,000
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne (Тре Канне…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 300,000
Новая, дизайнерская квартира с 1 спальней на 5 этаже современного дома с лифтом в самом цент…
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Уютный, светлый дом с видом на море в тихом пригороде Будвы — поселке Кримовица. В доме есть…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 139,800
Просторные и светлые апартаменты 77кв.м. на 3 этаже, полностью укомплектованы мебелью и совр…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 194,400
Новый, качественный дом на этапе строительства в центре Будвы от одного из лучших застройщик…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Квартира площадью 50 кв.м с 1 спальней с особенной атмосферной обстановкой и полностью обуст…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
211 м²
3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5 Количество комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Невероятная каменная вилла в Средиземноморском стиле с панорамным видом на море в посёлке Бу…
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
252 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 11 ванных
Петровац, Черногория
11 ванных комнат
€ 470,000
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
390 м²
€ 475,000
Продается современная вилла в окружении красивейшей природы, тишины и спокойствия с потря…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
85 м²
8/15 Этаж
€ 380,000
Просторные апартаменты в апарт-отеле Tre Canne в Будве. Первая линия моря, крытый бассейн, с…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 1,500,000
Апартамент с 2 спальнями 170м2 в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой…
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
200 м²
€ 150,000
В районе курортного города Бар – Шушань Вас ждет недорогой, по-домашнему теплый, стильный д…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
2 ванных комнат
241 м²
€ 350,000
Недвижимость в Черногории. Великолепная квартира площадью 241м2 на последнем этаже 4-х этажн…
Дом 4 спальни
Sas - Shas, Черногория
3 ванных комнат
228 м²
€ 590,000
Продаётся роскошная Вилла в живописной «Утехе» с неповторимым видом на всё Адриатическое поб…
Дом 7 спален
Бар, Черногория
6 ванных комнат
420 м²
€ 640,000
Продаётся невероятно красивый дом в Черногории. Дом на 3 этажа, площадью 420м2, на участке …
Дом 2 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат
€ 390,000
Комфортный, красивый дом в средиземноморском стиле для небольшой семьи, которая ценит приват…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
157 м²
3/5 Этаж
€ 1,000,000
Dukley Gardens – элитный комплекс частных резиденций, расположенный на живописном полуостров…
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