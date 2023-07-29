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Пентхаусы с бассейном в Бар, Черногория

Будва
14
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
€ 999,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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