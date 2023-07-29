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Пентхаусы с видом на горы в Бар, Черногория

Будва
14
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6 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Видовой пентхаус в Будве от застройщика. Расположена квартира в доме  в самом центре Будвы. …
€ 483,395
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
€ 1,008,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
€ 1,100,000
Пентхаус 1 спальня в Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
45 кв.м. + 50м терраса, 1 спальня, 12й уровень, панорамный вид. Цена: 250 000 евро 120 кв.м…
€ 250,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
€ 999,000
Пентхаус 4 спальни в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Двухуровневая четырехсторонняя квартира 158м в городе Петровац Видовая гостиная, 3 санузла…
€ 175,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
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