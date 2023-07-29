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Пентхаусы в Бар, Черногория

Будва
14
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16 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Площадь 210 м²
Этаж 10
ID 283 Продажа пентхауса в Будве. Площадь квартиры 210 кв.м. Жилая площадь 105 кв.м. …
€ 550,000
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 9
ID 284 Продается шикарный пентхаус в Будве. Девятый этаж С двумя спальнями и двумя ва…
€ 700,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Fully furnished with modern interiors exclusive penthouse for sale in Budva. Take in spectac…
€ 1,380,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
‍ This penthouse has views from three sides of a building, with a total area of 125,84 m2, …
€ 757,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этот потрясающий пентхаус с фантастической террасой с видом на море, оборудованной джакузи, …
€ 2,950,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этот элегантный пентхаус с фантастической террасой с прямым видом на море, оборудованной джа…
€ 2,500,000
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Пентхаус имеет 123 м2 жилой площади, с террасой 150 м2. Он расположен в Будве и имеет потряс…
€ 1,000,000
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Пентхаус расположен в эксклюзивном проекте в разработке в Budva Center. Он имеет 106 м2, две…
€ 518,795
Пентхаус 2 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Пентхаус имеет 2 спальни, 2 ванные комнаты, туалет и просторную террасу с потрясающим пано…
€ 890,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Пентхаус расположен на двух верхних этажах в здании в тихом районе Будвы, с отличным прямым …
€ 969,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Видовой пентхаус в Будве от застройщика. Расположена квартира в доме  в самом центре Будвы. …
€ 483,395
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
€ 1,008,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
€ 1,100,000
Пентхаус 1 спальня в Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
45 кв.м. + 50м терраса, 1 спальня, 12й уровень, панорамный вид. Цена: 250 000 евро 120 кв.м…
€ 250,000
Пентхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
€ 999,000
Пентхаус 4 спальни в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Двухуровневая четырехсторонняя квартира 158м в городе Петровац Видовая гостиная, 3 санузла…
€ 175,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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