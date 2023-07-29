Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
28
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Недвижимость от собственников
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Бар
Бар
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
2
79 м²
NUM 4770 Мы предлагаем на продажу дом с двумя квартирами в городе Бечичи, с видом на горы. …
€ 190,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
58 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
2
1
110 м²
Продается дом в Баре с участком 1400 м2. Панорамные виды на горы. Дом в один уровень пло…
€ 185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
2
88 м²
Код объекта - 2.30.13.2548Квартира в комплексе из шести домов в тихом и зеленом месте Петров…
€ 240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3
1
73 м²
2/4
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
€ 126,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
60 м²
NUM 4265 Apartment for sale in Becici, Budva. The apartment has an area of 60 m2 and is l…
€ 147,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
1
52 м²
Новый современный жилой комплекс в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, комплекс …
€ 120,567
Рекомендовать
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6
2
200 м²
3
D9-2028. Modern house in Dobra Voda with panoramic sea view For sale two-storey house in a c…
€ 285,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
6
110 м²
Код объекта - 2.25.11.1614Дом в Сутоморе.Хай-Нехай. Площадь дома 110м2. Участок земли 150м2.…
€ 68,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4
205 м²
2
Площадь дома 205 м2 расположен на участке площадью 420 м2 в поселке Бечичи. На территории пе…
€ 400,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Zupci, Черногория
4
4
350 м²
Недавно построенная вилла в Крстаке, Будва, доступна для аренды. Вилла 350 м2 расположена на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
5
196 м²
Код объекта - 1.20.11.9917Дом с видом на море в городе Херцег-Нови, поселок Кумбор. Дом, общ…
€ 380,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бар, Черногория
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL