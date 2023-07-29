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Многоуровневые квартиры в Бар, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …
€ 185,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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