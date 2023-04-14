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Черногория
Община Бар
Бар
Купить недвижимость с видом на горы в Бар, Черногория
Будва
1018
Петровац
170
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49
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215 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
2 Этаж
€ 164,500
Продается просторный и светлый апартамент с двумя спальнями в комплексе с бассейном в тихом …
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Современная квартира 85 м2 в Розино, Будва. Квартира состоит из просторной гостиной, кухн…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 129,000
Продается квартира 45 м2 в самом центре Будвы, в поселке Розино. Квартира состоит из прос…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Дом 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167 м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ва…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира с видом на горы в Будве. Площадь 45 м2, состоит из 1 спальни, гост…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Расположена в 300 метрах от моря. Очень удачное ра…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 205,000
Будва, Подкошлюн - современная квартира с гаражом. Площадь квартиры: 63 м2. Квартира с…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
5 Этаж
€ 280,000
Просторная квартира с 1 спальней 67 м2 в комплексе Tre Canne на первой линии моря. В квартир…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 275,000
Квартира расположена в изысканном жилом комплексе в Будве, который состоит из трех небольших…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
4 Этаж
€ 395,000
Продается квартира в центре Будвы, недалеко от моря. Чистое новое здание с лифтом. Кварти…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
3 Этаж
€ 270,000
Продается просторная квартира 112 м2 рядом с автовокзалом в Будве. Всего 10 минут пешком до …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
6 Этаж
€ 450,000
Отличная трехкомнатная квартира в новом современном доме в самом центре Будвы. Благодаря пан…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
7 Этаж
€ 211,500
Продается двухкомнатная квартира в самом центре Будвы, в новом жилом комплексе Фонтана всего…
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
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