Купить дом с бассейном в Бар, Черногория

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Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая жилая площадь здания: 350 …
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 110,000
К продаже предлагается несколько квартир в новом доме премиум класса в 5 минутах ходьбы до п…
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Уютный, светлый дом с видом на море в тихом пригороде Будвы — поселке Кримовица. В доме есть…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
211 м²
3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Дом 5 комнат
Buljarica, Черногория
5 Количество комнат
356 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Невероятная каменная вилла в Средиземноморском стиле с панорамным видом на море в посёлке Бу…
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
252 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 11 ванных
Петровац, Черногория
11 ванных комнат
€ 470,000
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
390 м²
€ 475,000
Продается современная вилла в окружении красивейшей природы, тишины и спокойствия с потря…
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
200 м²
€ 150,000
В районе курортного города Бар – Шушань Вас ждет недорогой, по-домашнему теплый, стильный д…
Дом 4 спальни
Sas - Shas, Черногория
3 ванных комнат
228 м²
€ 590,000
Продаётся роскошная Вилла в живописной «Утехе» с неповторимым видом на всё Адриатическое поб…
Дом 7 спален
Бар, Черногория
6 ванных комнат
420 м²
€ 640,000
Продаётся невероятно красивый дом в Черногории. Дом на 3 этажа, площадью 420м2, на участке …
Дом 2 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат
€ 390,000
Комфортный, красивый дом в средиземноморском стиле для небольшой семьи, которая ценит приват…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Будва, Петровац — Вилла три спальни с бассейном на продажу. На горке в тихом месте с панорам…
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
489 м²
Количество этажей 3
€ 1,750,000
Потрясающая вилла на продажу в городе Будва. Вилла состоит из трёх этажей, расстояние до мор…
Дом 10 спален
Будва, Черногория
11 ванных комнат
817 м²
€ 890,000
Продается отель в районе города Бар – в Зеленом поясе Здание состоит из 10 просторных квар…
Дом
Будва, Черногория
924 м²
€ 1,295,000
Площадь дома 924 м2 Площадь участка 600 м2 Вид на море со всех этажей дома Бассейн 5м*14…
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 834 м2. Площадь виллы …
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
285 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 734 м2. Площадь виллы 2…
Вилла 6 спален
Будва, Черногория
5 ванных комнат
300 м²
€ 1,650,000
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
240 м²
€ 1,150,000
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
240 м²
€ 800,000
Стильный, комфортный и просторный дом построен в 2019 году. Площадь 240м2, участок 570 кв.м.…
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
€ 570,000
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
Дом 5 спален
Будва, Черногория
5 ванных комнат
450 м²
€ 1,290,000
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
500 м²
€ 650,000
Прекрасная вилла с двумя бассейнами, крытым и во дворе! На нижнем уровне гараж на 2 автомоб…
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
211 м²
Количество этажей 3
€ 660,000
Продаются роскошные трехэтажные апартаменты с фантастическим видом на Старый город и Остров …
Дом 7 комнат
Круче, Черногория
7 Количество комнат
380 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
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Параметры недвижимости в Бар, Черногория
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