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Купить дом с видом на горы в Бар, Черногория

Будва
147
Петровац
32
Ульцинь
7
Цетинье
6
Rijeka Crnojevica
1
53 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Дом 7 спаленв Buljarica, Черногория
Дом 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат 5 ванных комнат 167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167 м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ва…
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 7 спаленв Buljarica, Черногория
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат 5 ванных комнат 167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спаленв Будва, Черногория
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат 8 ванных комнат 550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Дом 5 спаленв Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м²
€ 1,151,400
Продается современный частный дом в городе Будва. Площадь дома составляет 273 м2 Площадь у…
Дом 3 спальнив Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 210 м²
€ 170,000
Участок площадью 245 м2 Дом общей площадью 210 м2 3 этажа Гараж на 2 автомобиля с выход…
Дом 6 спаленв Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
6 ванных комнат 300 м²
€ 350,000
Продается дом с 6 квартирами, расположен рядом с пляжем в быстро развивающемся курортном пос…
Дом 3 спальнив Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 240 м²
€ 169,000
Дом площадью 240 м2 Участок 400 м2 В доме разведены теплые воды на водяном контуре, видеон…
Дом 5 спаленв Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
2 ванных комнат 290 м²
€ 290,000
Дом расположен городе Бар. Магазин по улице в 250 метрах от дома, до школы 10 минут пешком,…
Дом 4 спальнив Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат 120 м²
€ 55,000
Дом (полдома - таунхаус поделен по вертикали) площадью 120 м2 Участок 125 м2 В доме 3 этаж…
Дом 3 спальнив Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 210 м²
€ 200,000
Продается новый дом в Черногории, город Бар До моря 600 метров Участок площадью 245 м2 До…
Дом 6 спаленв Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
290 м²
€ 124,000
На участке площадью 350 м2 построены 2 дома - жилой дом с 3 спальнями и  дом с 2 апартамента…
Дом 3 спальнив Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 96 м²
€ 85,000
Площадь дома 96 м2 Площадь участка 150 м2 Вид на море Дом с 3 спальнями, кухня, гостиная с в…
Дом 6 спаленв Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 4 спальнив Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат 250 м²
€ 390,000
К продаже новая вилла от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 250 м2, на участ…
Дом 3 спальнив Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 200 м²
€ 145,000
Площадь участка 650 м2 Площадь дома 200м2 Построен в 2014 году Продается с мебелью и техни…
Дом 2 спальнив Strugari, Черногория
Дом 2 спальни
Strugari, Черногория
1 ванных комнат 118 м² Количество этажей 1
€ 150,000
Это свойство является идеальным домом для любителей мира и природы! Это массивный участок в …
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 275,000
Продается дом в городе Петровац, Будванская ривьера. Двухэтажный дом площадью 107 м2 расп…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 408 м² Количество этажей 1
€ 370,000
Продается вилла в Будве Три спальни две ванные виллы площадь застройки 128 кв.м площадь…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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