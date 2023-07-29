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Кондо в Бар, Черногория

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни в Будва, Черногория
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
€ 789,096

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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