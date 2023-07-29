Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
28
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Недвижимость от собственников
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Бар
Бар
Шале
Шале с видом на море в Бар, Черногория
Шале
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Община Будва, Черногория
3
114 м²
5
Продается квартира с тремя спальнями и гаражом в центре Будвы. Квартира расположена на улице…
€ 313,483
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2
1
50 м²
1
A4-1502. Новое строительство в БудвеПродается новое строительство в Будве с видом на море.&n…
€ 120,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
3
282 м²
NUM 3034 New house for sale in the area of Ivanovici, in town Budva. The house with an…
€ 650,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
6
3
240 м²
ПАНОРАМНАЯ ВИЛЛА В 100М ОТ МОРЯ Этот роскошный коттедж находится в местности Ратац, недалеко…
€ 590,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
4
200 м²
Площадь: 200м2; Вспомогательное здание (крытая терраса): 17м2; Площадь участка: 381м2; С…
€ 450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
2
2
80 м²
Продается меблированная двухуровневая квартира с видом на Боко-которский залив в…
€ 160,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
4
2
112 м²
Герцег-Нови, Мельине — Современный, высококлассный пентхаус на берегу моря на продажу Пентха…
€ 370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2
2
92 м²
Современная двухкомнатная двухуровневая квартира в Бечичи-Рафайловичи, полностью отремонтиро…
€ 262,000
Рекомендовать
Вилла
Zaljevo, Черногория
900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий и…
€ 1,800,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3
2
58 м²
Квартира с 2-мя спальнями в новом доме в Бечичи. Небольшая площадь, но очень грамотно сплан…
€ 130,467
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3
1
77 м²
2/3
A7-029. Двухкомнатная квартира с видом на море, Дженовичи, Герцег Нови Продается! Двухкомна…
€ 220,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
8
2
210 м²
Unfinished ground floor house of 210m2, built on the "G" in the American style, which consis…
€ 114,368
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бар, Черногория
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL