Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Бар
  5. Бар
  6. Шале

Шале с видом на море в Бар, Черногория

Шале В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Община Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Община Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Этаж 5
Продается квартира с тремя спальнями и гаражом в центре Будвы. Квартира расположена на улице…
€ 313,483
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
A4-1502. Новое строительство в БудвеПродается новое строительство в Будве с видом на море.&n…
€ 120,000
Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
NUM 3034 New house for sale in the area of Ivanovici, in town Budva. The house with an…
€ 650,000
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
ПАНОРАМНАЯ ВИЛЛА В 100М ОТ МОРЯ Этот роскошный коттедж находится в местности Ратац, недалеко…
€ 590,000
Вилла 4 спальни в Morinj, Черногория
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Площадь: 200м2; Вспомогательное здание (крытая терраса): 17м2; Площадь участка: 381м2; С…
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается  меблированная двухуровневая квартира  с видом на Боко-которский залив в…
€ 160,000
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Герцег-Нови, Мельине — Современный, высококлассный пентхаус на берегу моря на продажу Пентха…
€ 370,000
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современная двухкомнатная двухуровневая квартира в Бечичи-Рафайловичи, полностью отремонтиро…
€ 262,000
Вилла в Zaljevo, Черногория
Вилла
Zaljevo, Черногория
Площадь 900 м²
В тихом поселке, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс (не отель), состоящий и…
€ 1,800,000
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Квартира с 2-мя спальнями в новом доме в Бечичи. Небольшая площадь, но очень грамотно сплан…
€ 130,467
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
A7-029. Двухкомнатная квартира с видом на море, Дженовичи, Герцег Нови Продается! Двухкомна…
€ 220,000
Дом 8 спален в Подгорица, Черногория
Дом 8 спален
Подгорица, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Unfinished ground floor house of 210m2, built on the "G" in the American style, which consis…
€ 114,368

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти