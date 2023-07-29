Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Бар
  5. Бар
  6. Шале

Шале в Бар, Черногория

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 5 спален в Будва, Черногория
Шале 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 210 м²
€ 250,000

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти