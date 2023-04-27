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Черногория
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Бар
Квартиры
Квартиры с бассейном в Бар, Черногория
Будва
896
Петровац
151
Ульцинь
40
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34 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
38 м²
€ 88,550
Продажа на стадии строительства: Квартиры от застройщика в Черногории в элитном жилом компл…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
54 м²
€ 113,400
Квартиры в комплексе с бассейном, с панорамными видами на море. Будва Площади: от 54 кв.…
Квартира
Будва, Черногория
€ 51,850
Площади квартир: от 30 кв.м. До моря 500м. 10 минут по пологой дороге Цены: от…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
93 м²
€ 139,900
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
65 м²
€ 98,000
Преимущества жилого комплекса: - всего 45 минут от аэропорта; - вид на море и горы. Собствен…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
80 м²
€ 128,800
Квартира расположена в красивом комплексе в 300 метрах от моря Площадь 80.5 м2. 1600 Евро/м…
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2 ванных комнат
123 м²
€ 155,000
Комплекс располагается на охраняемой территории, имеется просторный охраняемый паркинг, 2 бо…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
121 м²
6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
140 м²
11/11 Этаж
€ 280,500
Продается просторная квартира недалеко от центра города Бар. Квартира, площадью 140 м2, расп…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
110 м²
€ 765,000
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne (Тре Канне…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 300,000
Новая, дизайнерская квартира с 1 спальней на 5 этаже современного дома с лифтом в самом цент…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 139,800
Просторные и светлые апартаменты 77кв.м. на 3 этаже, полностью укомплектованы мебелью и совр…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 194,400
Новый, качественный дом на этапе строительства в центре Будвы от одного из лучших застройщик…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Квартира площадью 50 кв.м с 1 спальней с особенной атмосферной обстановкой и полностью обуст…
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
85 м²
8/15 Этаж
€ 380,000
Просторные апартаменты в апарт-отеле Tre Canne в Будве. Первая линия моря, крытый бассейн, с…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 1,500,000
Апартамент с 2 спальнями 170м2 в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
2 ванных комнат
241 м²
€ 350,000
Недвижимость в Черногории. Великолепная квартира площадью 241м2 на последнем этаже 4-х этажн…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
157 м²
3/5 Этаж
€ 1,000,000
Dukley Gardens – элитный комплекс частных резиденций, расположенный на живописном полуостров…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
156 м²
2/5 Этаж
€ 1,250,000
Комплекс Дукли Гарден, квартира класса ЛЮКС. Расположена в первом ряду домов над пляжем, на …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
64 м²
€ 105,000
Продается квартира в Черногории в комплексе с бассейном. Квартира в 2 уровня. Расположена в…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
51 м²
€ 207,900
Квартиры с рассрочкой платежа в новом элитном комплексе на самом берегу Адриатики в городе Б…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
104 м²
€ 275,000
[embed]https://youtu.be/3NkHc2kUwGU[/embed] Роскошные 3-комн. апартаменты с 2-мя санузлами и…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
84 м²
€ 123,200
Квартира В Ластве. В многоквартирном трех этажном доме на третьем этаже. Квартира с двумя сп…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
77 м²
€ 100,000
Недорогие просторные квартиры в Будве, 1 км до моря. Дом построен 5 лет назад. …
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат
56 м²
€ 135,000
В прекрасном месте - жемчужине Черногории, продается квартира в Петровац с видом на море. К…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
55 м²
€ 180,000
На побережье этого красивого и современного города можно найти множество различных отелей, а…
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
5 ванных комнат
396 м²
€ 999,000
Продается эксклюзивный апартамент - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат
170 м²
€ 1,750,000
Вашему вниманию представляем роскошную трехкомнатную квартиру в элитном комплексе в Будве. К…
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