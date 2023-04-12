Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Виллы
Купить вилла с бассейном в Община Бар, Черногория
Бар
88
Будва
26
Петровац
13
Stari Bar
2
Сутоморе
2
Вилла
Очистить
10 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
211 м²
3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Вилла 8 спален
Шушань, Черногория
420 м²
Цена по запросу
Bar, Zeleni Pojas – Three-storey villa in the heart of the Bar Riviera for sale This nicel…
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
3 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Будва, Петровац — Вилла три спальни с бассейном на продажу. На горке в тихом месте с панорам…
Вилла 6 спален
Будва, Черногория
5 ванных комнат
300 м²
€ 1,650,000
Вилла расположена в поселке Утеха - в тихом, экологически чистом месте. Котеджный поселок, …
Вилла 3 спальни
Печурице, Черногория
3 ванных комнат
400 м²
€ 2,400,000
В тихом поселке Калампер Виста, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс , состоящ…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,900,000
Будва, Лази — Современная вилла с бассейном в тихом районе Эта вилла расположена в уединенно…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
438 м²
€ 1,000,000
Описание Хотя и погружена в эксклюзивность и элегантность все равно эта резиденция уютная и …
Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты