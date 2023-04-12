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Черногория
Община Бар
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Община Бар, Черногория
Бар
88
Будва
26
Петровац
13
Stari Bar
2
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35 объектов найдено
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Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат
8 ванных комнат
550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 4 спальни
Шушань, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Мы предлагаем потрясающую современную виллу с круглогодичным обслуживанием для вашего комфор…
Вилла 4 спальни
Шушань, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 525,000
Потрясающая совершенно новая роскошная вилла с невероятным видом на море и горы стала доступ…
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается прекрасная вилла в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Вилла площадью 250 м2 р…
Вилла 5 спален
Добра Вода, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
493 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Трехэтажная вилла общей площа…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
408 м²
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается вилла в Будве Три спальни две ванные виллы площадь застройки 128 кв.м площадь…
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
Продаётся новая двухэтажная вилла с бассейном в городе Бар, Зелёный пояс.&nbs…
Вилла 4 спальни
Kunje, Черногория
5 Количество комнат
5 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается новая элитная вилла на Барской ривьере, Утьеха. Вилла площадью 230 м2 имеет 4 с…
Вилла 6 комнат
Zupci, Черногория
6 Количество комнат
7 ванных комнат
496 м²
€ 3,500,000
Площадь виллы: 496 м2 Площадь участка: 1732 м2 Спальни: 6 Ванные комнаты: 5 + 2 Бассейн,…
Вилла 4 комнаты
Zupci, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 940,000
Площадь виллы: 340 м2 Площадь участка: 710 м2 Спальни: 4 (3 + 1 гостевая комната) Ванные …
Вилла 4 комнаты
Zupci, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
435 м²
€ 2,200,000
Доступные площади: 291м2, 361м2, 435м2, 553м2 Спальни: 3 - 4 &NBSP; Единственный пятизвез…
Вилла 5 комнат
Zupci, Черногория
5 Количество комнат
5 ванных комнат
632 м²
€ 2,300,000
Общая площадь: 632 м2 Чистая площадь 524 м2 Жилая площадь 346 м2 Площадь участка: 580 м2 …
Вилла 5 комнат
Zupci, Черногория
5 Количество комнат
5 ванных комнат
500 м²
€ 799,000
Площадь недвижимости: 500 м2 Площадь участка: 800 м2 Спальни: 5 Ванные комнаты: 5 &NBSP;…
Вилла 8 комнат
Zupci, Черногория
8 Количество комнат
6 ванных комнат
862 м²
Цена по запросу
Главный дом: Жилая площадь: 683м2 Площадь участка: 6455м2 Спальни: 4 Ванные комнаты:…
Вилла 4 комнаты
Zupci, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Недавно построенная вилла в Крстаке, Будва, доступна для аренды. Вилла 350 м2 расположена на…
Вилла 3 комнаты
Zupci, Черногория
3 Количество комнат
4 ванных комнат
190 м²
€ 800,000
&NBSP; Площадь виллы: 190 м2 Площадь участка: 800 м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 + 1 Б…
Вилла 5 комнат
Zupci, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 670,000
Жилая площадь: 200м2 Площадь участка: 1,566 м2 ( или 2,847 м2 с прилегающей земельной площа…
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Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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