Купить вилла в Община Бар, Черногория

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88
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172 объекта найдено
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Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 460,000
Двухэтажный частный дом на продажу, площадь 185 м2. Собственный двор с террасой, сад, пар…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 420,000
Продаются виллы площадью 200 м2 в Будве. Гостиная, три спальни, три ванные комнаты и басс…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 320,000
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
467 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 460,000
Двухэтажный частный дом на продажу, площадь 185 м2. Собственный двор с террасой, сад, пар…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 420,000
Продаются виллы площадью 200 м2 в Будве. Гостиная, три спальни, три ванные комнаты и басс…
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат
8 ванных комнат
550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Вилла 3 спальни
Бар, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 320,000
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Сказочная вилла на продажу в Сусандже, Бар. С огромным участком 922м2 и большим бассейном он…
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
270 м²
€ 510,000
Продается трехэтажная вилла с бассейном в тихом месте недалеко от города Бар. Площадь виллы …
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
270 м²
€ 510,000
NUM 5154 Трехэтажная вилла с бассейном продается в тихом месте недалеко от города Бар. Ви…
Вилла 5 спален
Бар, Черногория
400 м²
€ 1,235,000
NUM 4320 Большая вилла в Сусандже, недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 400 м…
Вилла 5 спален
Burtaisi, Черногория
360 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Бар, Черногория
400 м²
€ 1,235,000
Большая вилла в Шушань, недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 400 м2, а площадь у…
Вилла 4 спальни
Бар, Черногория
220 м²
€ 400,000
Продается вилла с четырьмя спальнями в традиционном средиземноморском стиле. Расположенны…
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