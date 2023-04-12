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Купить таунхаус в Община Бар, Черногория

Бар
6
Будва
2
Таунхаус В архив
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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 225,000
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …
Таунхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 225,000
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …
Таунхаус 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Таунхаус 5 спален
Сутоморе, Черногория
120 м²
€ 180,000
Продается таунхаус в Сутоморе. Дом состоит из 3 соединенных домов, 2 из которых продаются. …
Таунхаус 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Таунхаус 5 спален
Сутоморе, Черногория
120 м²
€ 180,000
NUM 4851 Townhouse for sale in Sutomore. The house consists of 3 connected houses, 2 of w…
Таунхаус 3 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бар, Черногория
205 м²
€ 195,000
Продается двухэтажный дом в Шушань. Площадь дома 205м2, площадь двора 134м2, площадь участк…
Таунхаус 3 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бар, Черногория
205 м²
€ 195,000
NUM 4749 Продается двухэтажный дом в Сусандже. Площадь дома составляет 205м2, площадь двора…
Таунхаус 2 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Бар, Черногория
131 м²
€ 156,000
NUM 2171 Комфортабельный таунхаус на продажу с прекрасным видом на горы. Таунхаус имеет пло…
Таунхаус 4 спальнив Будва, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Будва, Черногория
219 м²
€ 245,000
NUM 2901 Продается комфортабельный двухэтажный дом с прекрасным видом на город и горы, рас…
Таунхаус 4 спальнив Бар, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Бар, Черногория
108 м²
€ 45,000
NUM 3167 Трехэтажный таунхаус на продажу в Сусандже, городе Бар. Дом имеет общую площадь 1…
Таунхаус 5 спаленв Будва, Черногория
Таунхаус 5 спален
Будва, Черногория
476 м²
€ 586,000
NUM 2803 Таунхаус на продажу в Будве. Площадь таунхауса составляет 476 м2. Таунхаус распол…
Таунхаус 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Сутоморе, Черногория
200 м²
€ 230,000
NUM 4445 Трехэтажный дом с панорамным видом в Сутоморе. Площадь дома составляет 200 м2, …
Таунхаус 3 спальнив Сутоморе, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Сутоморе, Черногория
200 м²
€ 230,000
Трехэтажный дом с панорамным видом в Сутоморе. Площадь дома 200 м2, площадь участка 221 м…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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