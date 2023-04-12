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Купить недвижимость с бассейном в Община Бар, Черногория

Бар
1690
Будва
1001
Петровац
169
Ульцинь
48
Сутоморе
14
Цетинье
7
Stari Bar
5
Bukovik
1
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111 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 121 м² 6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Дом 4 спальнив Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
3 ванных комнат 130 м²
€ 110,000
Большой уютный дом для большой семьи. На первом этаже — большая столовая с кухней, отдельная…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 64 м²
€ 42,000
Апартаменты (общей площадью 64 кв.м. , земельный участок 165кв.м.) в жилом обслуживаемом ком…
Дом 6 спаленв Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 5 комнатв Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
5 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Новый дом, завершение строительства в июле 2023 года. Все документы в полном порядке, есть р…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
Дом 3 спальнив Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая жилая площадь здания: 350 …
Дом 1 спальняв Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 110,000
К продаже предлагается несколько квартир в новом доме премиум класса в 5 минутах ходьбы до п…
Квартира 3 спальнив Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
140 м² 11/11 Этаж
€ 280,500
Продается просторная квартира недалеко от центра города Бар. Квартира, площадью 140 м2, расп…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 110 м²
€ 765,000
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne  (Тре Канне…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 300,000
Новая, дизайнерская квартира с 1 спальней на 5 этаже современного дома с лифтом в самом цент…
Дом 2 спальнив Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Уютный, светлый дом с видом на море в тихом пригороде Будвы — поселке Кримовица. В доме есть…
Дом 7 спаленв Добра Вода, Черногория
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
900 м² Количество этажей 4
€ 1,900,000
В тихом поселке Добре Воде, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс, состоящий из…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 139,800
Просторные и светлые апартаменты 77кв.м. на 3 этаже, полностью укомплектованы мебелью и совр…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 194,400
Новый, качественный дом на этапе строительства в центре Будвы от одного из лучших застройщик…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Квартира площадью 50 кв.м с 1 спальней с особенной атмосферной обстановкой и полностью обуст…
Дом 4 комнатыв Добра Вода, Черногория
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 680,000
Продается новая красивая вилла 220 кв.м в Добрых Водах, Барская Ривьера, на участке 490 кв.м…
Дом 5 комнатв Kunje, Черногория
Дом 5 комнат
Kunje, Черногория
5 Количество комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Продается великолепная новая вилла 230 кв.м на участке 500 кв.м всего в 100 м от моря. Вилла…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 211 м² 3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Дом 5 комнатв Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 11 ванныхв Петровац, Черногория
Дом 11 ванных
Петровац, Черногория
11 ванных комнат
€ 470,000
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
Кондо 2 спальнив Будва, Черногория
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
Квартира 3 комнатыв Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 6
€ 326,880
Апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе Добрых вод на первой линии. Пло…
Дом 6 комнатв Будва, Черногория
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат 390 м²
€ 475,000
Продается современная вилла в окружении красивейшей природы, тишины и спокойствия с потря…
Квартира 3 комнатыв Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат 85 м² 8/15 Этаж
€ 380,000
Просторные апартаменты в апарт-отеле Tre Canne в Будве. Первая линия моря, крытый бассейн, с…
Дом 6 комнатв Шушань, Черногория
Дом 6 комнат
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 326 м²
€ 483,000
Новый трехэтажный дом в пригороде Бара. Площадь участка 595 м2, площадь дома 326 м2. П…
Дом 8 комнатв Шушань, Черногория
Дом 8 комнат
Шушань, Черногория
8 Количество комнат 420 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Новая трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проек…
Дом 6 комнатв Шушань, Черногория
Дом 6 комнат
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся роскошный трехэтажный дом в спокойном месте в поселке Шушань, Барской Ривьеры. Пло…
Дом 6 комнатв Kunje, Черногория
Дом 6 комнат
Kunje, Черногория
6 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 472,500
Вашему вниманию предлагаем отлично спроектированную вилла на большую семью с отдельным апар…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 1,500,000
Апартамент с 2 спальнями 170м2 в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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