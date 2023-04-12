Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Студии

Купить квартира-студия с видом на море в Община Бар, Черногория

Бар
9
Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 ваннаяв Бар, Черногория
Студия 1 ванная
Бар, Черногория
1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 93,000
Бар, Центр — Люксовая студия на продажу в Soho City Эта роскошно обставленная студия общей п…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти