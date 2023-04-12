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Купить пентхаус с видом на море в Община Бар, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Будва, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 396 м²
€ 1,100,000
Пентхаус со своим бассейном и видом на море в центре Будвы Продается меблированный пентхаус…
Пентхаус 2 спальнив Добра Вода, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/3 Этаж
€ 260,000
Продается новая квартира в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Пентхаус площадью 155 м2…
Пентхаус 1 спальняв Будва, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
45 кв.м. + 50м терраса, 1 спальня, 12й уровень, панорамный вид. Цена: 250 000 евро 120 кв.м…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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