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Купить Многоуровневые квартиры в Община Бар, Черногория

Бар
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Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 185,000
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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