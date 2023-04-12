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Realting.com
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Купить дом с бассейном в Община Бар, Черногория
Бар
411
Будва
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Петровац
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74 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
3 ванных комнат
130 м²
€ 110,000
Большой уютный дом для большой семьи. На первом этаже — большая столовая с кухней, отдельная…
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
5 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Новый дом, завершение строительства в июле 2023 года. Все документы в полном порядке, есть р…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая жилая площадь здания: 350 …
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 110,000
К продаже предлагается несколько квартир в новом доме премиум класса в 5 минутах ходьбы до п…
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Уютный, светлый дом с видом на море в тихом пригороде Будвы — поселке Кримовица. В доме есть…
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
900 м²
Количество этажей 4
€ 1,900,000
В тихом поселке Добре Воде, удаленном в 10 км от Бара, продается мини-комплекс, состоящий из…
Дом 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
4 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 680,000
Продается новая красивая вилла 220 кв.м в Добрых Водах, Барская Ривьера, на участке 490 кв.м…
Дом 5 комнат
Kunje, Черногория
5 Количество комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается великолепная новая вилла 230 кв.м на участке 500 кв.м всего в 100 м от моря. Вилла…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
211 м²
3 Этаж
€ 660,000
Будва, Комошевина — Вилла с панорамным видом на море на продажу Эта полностью меблированная …
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
252 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Дом 11 ванных
Петровац, Черногория
11 ванных комнат
€ 470,000
Большой дом с апартаментами под сдачу в 7 минутах от пляжа в одном из лучших курортов Будван…
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат
390 м²
€ 475,000
Продается современная вилла в окружении красивейшей природы, тишины и спокойствия с потря…
Дом 6 комнат
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
326 м²
€ 483,000
Новый трехэтажный дом в пригороде Бара. Площадь участка 595 м2, площадь дома 326 м2. П…
Дом 8 комнат
Шушань, Черногория
8 Количество комнат
420 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Новая трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проек…
Дом 6 комнат
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 400,000
Продаётся роскошный трехэтажный дом в спокойном месте в поселке Шушань, Барской Ривьеры. Пло…
Дом 6 комнат
Kunje, Черногория
6 Количество комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 472,500
Вашему вниманию предлагаем отлично спроектированную вилла на большую семью с отдельным апар…
Вилла 8 спален
Шушань, Черногория
420 м²
Цена по запросу
Bar, Zeleni Pojas – Three-storey villa in the heart of the Bar Riviera for sale This nicel…
Дом 8 комнат
Шушань, Черногория
8 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается шикарная вилла, расположеная в живописном районе города Бара Зеленый пояс, на учас…
Вилла 5 ванных
Katun-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат
€ 2,300,000
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Недавно построенная роскошная вилла в тихом, уединенном месте примерно в 2 км от знаменитого…
Вилла 4 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
€ 500,000
Новая вилла на стадии строительства в тихом и очень красивом месте Будванской Ривьеры с пано…
Дом 3 спальни
Шушань, Черногория
2 ванных комнат
115 м²
€ 160,000
Шушань- район курортного города Бар, представлен на продажу прекрасный дом в окружении зелен…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
3 ванных комнат
250 м²
€ 750,000
Прекрасная вилла , с фантастическим видом на море. Первый этаж: гостиная с камином 65м2, каб…
Дом
Zankovici, Черногория
688 м²
€ 1,250,000
Дом — Бар, объект коммерческого назначения. Дом площадью 688м2, участок 2300м2. На первом эт…
Дом 3 спальни
Kunje, Черногория
2 ванных комнат
210 м²
€ 220,000
В маленьком курортном городке Утеха. В этот прекрасный день предлагаем Вам познакомится с не…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
4 ванных комнат
400 м²
€ 1,200,000
Вилла «Богумилла» находится в живописном уголке на Адриатике в Добрых Водах на берегу моря.…
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
200 м²
€ 150,000
В районе курортного города Бар – Шушань Вас ждет недорогой, по-домашнему теплый, стильный д…
Дом 5 спален
Добра Вода, Черногория
5 ванных комнат
350 м²
€ 700,000
Необычайно симпатичный современный дом в первой линии со своим пляжем и выходом в море.…
Дом 3 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат
150 м²
€ 430,000
В тихой зоне, вдали от шума построен новый дом в медитеранском стиле. Площадь участка …
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Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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