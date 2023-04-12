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Купить дом с видом на море в Община Бар, Черногория

Бар
411
Будва
147
Петровац
32
Сутоморе
13
Ульцинь
7
Цетинье
6
Stari Bar
4
Rijeka Crnojevica
1
313 объектов найдено
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом 4 спальнив Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Дом 7 спаленв Buljarica, Черногория
Дом 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат 5 ванных комнат 167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167 м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ва…
Дом 7 спаленв Добра Вода, Черногория
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом, 340м2, с 4 парковочными местами. Дом расположен на Велико Пиешак в Добре Воде…
Дом 5 спаленв Шушань, Черногория
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 400,000
D9-1721. Дом в Сусани, БарПродается дом в баре, Шушан Двухэтажный дом расположен в живописн…
Вилла 4 спальнив Добра Вода, Черногория
Вилла 4 спальни
Добра Вода, Черногория
467 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Будва, Черногория
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальнив Будва, Черногория
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 508 м²
€ 550,000
Продаю просторный дом недалеко от Будвы. Панорамный вид на море и горы! Площадь дома &…
Вилла 3 спальнив Katun-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Katun-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 7 спаленв Buljarica, Черногория
Вилла 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат 5 ванных комнат 167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ван…
Вилла 7 спаленв Будва, Черногория
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
8 Количество комнат 8 ванных комнат 550 м²
€ 1,390,000
Продается отличный дом общей площадью 550 м2, расположенный на участке 460 м2, состоящий из …
Вилла 4 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни
Петровац, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 422 м²
€ 1,200,000
Площадь виллы – 422 m2. Площадь земельного участка – 425 m2. Вилла располо…
Дом 2 спальнив Zaljevo, Черногория
Дом 2 спальни
Zaljevo, Черногория
208 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Бар, Черногория
Дом 4 спальни
Бар, Черногория
270 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м²
€ 1,151,400
Продается современный частный дом в городе Будва. Площадь дома составляет 273 м2 Площадь у…
Дом 6 комнатв Бар, Черногория
Дом 6 комнат
Бар, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Продается новая современная вилла в Барской ривьере. Трехэтажная вилла площадью 450 м2 + …
Дом 6 спаленв Burtaisi, Черногория
Дом 6 спален
Burtaisi, Черногория
312 м²
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
238 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Burtaisi, Черногория
Вилла 5 спален
Burtaisi, Черногория
360 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Шушань, Черногория
Вилла 4 спальни
Шушань, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Мы предлагаем потрясающую современную виллу с круглогодичным обслуживанием для вашего комфор…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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