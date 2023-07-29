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Коттедж 3 спальни
Kunje, Черногория
4
2
Продается дом в поселке Утеха, Барская ривьера. Дом площадью 155м2 расположен на участке …
€ 165,000
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Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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