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Коттеджи в Община Бар, Черногория

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kunje, Черногория
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kunje, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Утеха, Барская ривьера. Дом площадью 155м2 расположен на участке …
€165,000

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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