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Купить кондоминиум с видом на море в Община Бар, Черногория

Бар
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1 объект найдено
Кондо 2 спальнив Будва, Черногория
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с бассейном
недорогая
элитное
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