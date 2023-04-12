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Купить квартиру с бассейном в Община Бар, Черногория

Бар
1279
Будва
854
Петровац
137
Ульцинь
41
Bukovik
1
Stari Bar
1
Сутоморе
1
Цетинье
1
Квартира В архив
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37 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 121 м² 6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 64 м²
€ 42,000
Апартаменты (общей площадью 64 кв.м. , земельный участок 165кв.м.) в жилом обслуживаемом ком…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
Квартира 3 спальнив Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
140 м² 11/11 Этаж
€ 280,500
Продается просторная квартира недалеко от центра города Бар. Квартира, площадью 140 м2, расп…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 110 м²
€ 765,000
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne  (Тре Канне…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 300,000
Новая, дизайнерская квартира с 1 спальней на 5 этаже современного дома с лифтом в самом цент…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 139,800
Просторные и светлые апартаменты 77кв.м. на 3 этаже, полностью укомплектованы мебелью и совр…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 194,400
Новый, качественный дом на этапе строительства в центре Будвы от одного из лучших застройщик…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Квартира площадью 50 кв.м с 1 спальней с особенной атмосферной обстановкой и полностью обуст…
Кондо 2 спальнив Будва, Черногория
Кондо 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
€ 789,096
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
Квартира 3 комнатыв Добра Вода, Черногория
Квартира 3 комнаты
Добра Вода, Черногория
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 6
€ 326,880
Апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе Добрых вод на первой линии. Пло…
Квартира 3 комнатыв Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат 85 м² 8/15 Этаж
€ 380,000
Просторные апартаменты в апарт-отеле Tre Canne в Будве. Первая линия моря, крытый бассейн, с…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 1,500,000
Апартамент с 2 спальнями 170м2 в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой…
Квартира 2 спальнив Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
1 ванных комнат 100 м²
€ 80,000
Месторасположение: Бар, пригород Сутоморе Площадь дома по периметру : 107 м2 Площадь участка…
Квартира 2 спальнив Добра Вода, Черногория
Квартира 2 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 102 м²
€ 127,500
Недвижимость в Черногории Великолепная квартира площадью 102м2 на третьем этаже 4-х этажного…
Квартира 3 спальнив Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
2 ванных комнат 241 м²
€ 350,000
Недвижимость в Черногории. Великолепная квартира площадью 241м2 на последнем этаже 4-х этажн…
Квартира 3 комнатыв Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат 157 м² 3/5 Этаж
€ 1,000,000
Dukley Gardens – элитный комплекс частных резиденций, расположенный на живописном полуостров…
Квартира 3 комнатыв Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
3 Количество комнат 156 м² 2/5 Этаж
€ 1,250,000
Комплекс Дукли Гарден, квартира класса ЛЮКС. Расположена в первом ряду домов над пляжем, на …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 110 м²
€ 326,880
Посмотрите стильно оформленные апартаменты с двумя спальнями и большой террасой в комплексе …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 62 м²
€ 104,500
Этот эксклюзивный уникальный проект имеет 33 апартаментa с одной и двумя спальными комнатами…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 63 м²
€ 125,000
Апартаменты с 1-2* спальней и видом на море в живописном комплексе с бассейном (Ораховац, Бо…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 61 м²
€ 104,500
Этот эксклюзивный уникальный проект имеет 33 апартаментa с одной и двумя спальными комнатам…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 51 м²
€ 207,900
Квартиры с рассрочкой платежа в новом элитном комплексе на самом берегу Адриатики в городе Б…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат 104 м²
€ 275,000
[embed]https://youtu.be/3NkHc2kUwGU[/embed] Роскошные 3-комн. апартаменты с 2-мя санузлами и…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 54 м²
€ 86,400
Продается квартира в Бечичи 54 м2 на первом этаже с одной спальней, 4-х этажного многокварти…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат 84 м²
€ 123,200
Квартира В Ластве. В многоквартирном трех этажном доме на третьем этаже. Квартира с двумя сп…
Квартира 4 спальнив Будва, Черногория
Квартира 4 спальни
Будва, Черногория
3 ванных комнат 250 м²
€ 220,000
Отличный дом в Черногории, для большой семьи или компании, рассчитан на 10 человек, находи…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
77 м²
€ 100,000
Недорогие просторные квартиры в Будве, 1 км до моря. Дом построен 5 лет назад. …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат 55 м²
€ 180,000
На побережье этого красивого и современного города можно найти множество различных отелей, а…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
5 ванных комнат 396 м²
€ 999,000
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

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