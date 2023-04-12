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Купить квартиру с видом на горы в Община Бар, Черногория

Бар
1279
Будва
854
Петровац
137
Ульцинь
41
Bukovik
1
Stari Bar
1
Сутоморе
1
Цетинье
1
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195 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Современная квартира 85 м2 в Розино, Будва. Квартира состоит из просторной гостиной, кухн…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 129,000
Продается квартира 45 м2 в самом центре Будвы, в поселке Розино. Квартира состоит из прос…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира с видом на горы в Будве. Площадь 45 м2, состоит из 1 спальни, гост…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 8 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Расположена в 300 метрах от моря. Очень удачное ра…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 205,000
Будва, Подкошлюн - современная квартира с гаражом. Площадь квартиры: 63 м2. Квартира с…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5 Этаж
€ 280,000
Просторная квартира с 1 спальней 67 м2 в комплексе Tre Canne на первой линии моря. В квартир…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 275,000
Квартира расположена в изысканном жилом комплексе в Будве, который состоит из трех небольших…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 4 Этаж
€ 395,000
Продается квартира в центре Будвы, недалеко от моря. Чистое новое здание с лифтом. Кварти…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 3 Этаж
€ 270,000
Продается просторная квартира 112 м2 рядом с автовокзалом в Будве. Всего 10 минут пешком до …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м² 6 Этаж
€ 450,000
Отличная трехкомнатная квартира в новом современном доме в самом центре Будвы. Благодаря пан…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 7 Этаж
€ 211,500
Продается двухкомнатная квартира в самом центре Будвы, в новом жилом комплексе Фонтана всего…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 5 Этаж
€ 138,000
Продается квартира 46 м2 в самом центре Будвы! Эта просторная и современная квартира располо…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4 Этаж
€ 230,000
Отличное предложение! Апартаменты с панорамным видом на море и Будву. Старый город находи…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2 Этаж
€ 157,450
Отличная квартира в новом жилом комплексе в Будве. Комплекс Old Bukery назван в честь городс…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 180,000
Ищете просторную и современную квартиру в Будве? Не смотрите дальше! Эта великолепная ква…
Квартира 1 спальняв Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 9 Этаж
€ 115,000
Потрясающая квартира в городе Бар. Расстояние до моря: всего 900 метров. Тихое место н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…

Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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