Купить квартиру с бассейном в Черногории

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211 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
4 Количество комнат
109 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Просторная квартира 109м2 с 3 спальнями в самом центре Подгорицы Жилая площадь: 109 м2 Тер…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
3 Количество комнат
73 м²
1/8 Этаж
€ 265,000
Просторная квартира с двумя спальнями в Рафаиловичи в 100 метрах от моря Жилая площадь: 73 …
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
2 Количество комнат
50 м²
2/3 Этаж
€ 120,000
Просторная квартира с 1 спальней в новом малоэтажном комплексе в Пржно, Черногория Жилая пл…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
3 Количество комнат
75 м²
2/3 Этаж
€ 165,000
Просторная квартира-дуплекс с 2 спальнями в новом малоэтажном комплексе в Пржно, Черногория …
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
32 м²
3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
29 м²
3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
121 м²
6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат
123 м²
€ 315,000
Просторная квартира на Адриатическом побережье в Черногории, в курортном городе Бечичи (25 м…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
64 м²
€ 42,000
Апартаменты (общей площадью 64 кв.м. , земельный участок 165кв.м.) в жилом обслуживаемом ком…
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
Квартира
Черногория, Черногория
€ 550,000
Пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира располо…
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
67 м²
4/9 Этаж
€ 304,000
Жилой комплекс расположен в Бечичи, рядом с променадом, пляжами и ресторанами, парком и прав…
Квартира 12 спален
Черногория, Черногория
75 м²
2/4 Этаж
€ 158,000
Апартаменты мечты в посёлке Przno в комплексе с бассейном с видом на остров Святой Стефан и …
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 155,000
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Небольшая, но уютная квартира с 1 спальней и своим садиком-террасой. Комплекс находится в ти…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 160,000
Просторная, светлая квартира с 1 спальней в малоквартирном доме в тихом и красивом районе Ти…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
71 м²
4/6 Этаж
€ 292,500
Продается квартира в Бечичи в новом жилом комплексе на 4 этаже. Комплекс располагается в 50…
Квартира 4 спальни
Черногория, Черногория
562 м²
3/3 Этаж
Цена по запросу
Dukley Gardens - элитная недвижимость в Черногории, построенная среди вечнозеленой раститель…
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
140 м²
11/11 Этаж
€ 280,500
Продается просторная квартира недалеко от центра города Бар. Квартира, площадью 140 м2, расп…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2 ванных комнат
110 м²
€ 765,000
Квартира с 2 спальнями и паркинг-местом в комплексе Tre Canne в Будве Tre Canne (Тре Канне…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 300,000
Новая, дизайнерская квартира с 1 спальней на 5 этаже современного дома с лифтом в самом цент…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 670,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 250,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2 ванных комнат
€ 220,800
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 168,000
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
1 ванных комнат
€ 140,000
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 240,000
Современная трехкомнатная квартира люкс 90 м, расположенная в Рафаиловичи, в 200 м от пляжа,…
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3 ванных комнат
€ 490,000
CENTRALE станет центром города Lustice Bay и центром более широкой области. В CENTRALE будет…
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