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Купить квартиру с видом на море в Черногории

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1 998 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 3 спальнив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 2 спальнив Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат 57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Квартира 1 спальняв Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
  Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 4 Этаж
€ 595,000
A4-1533. Роскошная двухуровневая квартира в БудвеПродается роскошная квартира в Будве всего …
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1 Этаж
€ 315,000
A4-1532. Трехкомнатная квартира в БудвеПродается трехкомнатная квартира в Будве с видом на г…
Квартира 1 спальняв Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/4 Этаж
€ 110,000
A4-1313. Двухкомнатная квартира в Рафаиловичи Продается двухкомнатная квартира в Рафаиловичи…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…

Регионы с недвижимостью на продажу

Петровац
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Биела
Рисан
Пераст
Ульцинь
Ljesnica
Nedakusi
Potkrajci
Lustica
Зеленика
Колашин
Жабляк
Donja Lastva
Bukovik
Podi-Sasovici
Stari Bar
Игало
Сутоморе
Цетинье

Параметры недвижимости в Черногории

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