Купить квартиру с видом на горы в Черногории

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Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 138,312
Квартира I расположена в элегантном здании в баре, которое находится в стадии разработки и б…
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
9 Этаж
€ 163,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира с видом на море в новом комплексе The…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
2 Этаж
€ 220,000
Продается трехкомнатная квартира в Будве, недалеко от монастыря Майни. Полностью оборудована…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
5 Этаж
€ 135,000
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 260,000
Продается роскошно обставленная двухкомнатная квартира, на главном бульваре в Будве. Квар…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 188,000
Красивая квартира в Будве. Новая техника и мебель. Квартира с прекрасным видом на море в …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
4/4 Этаж
€ 520,000
Продается 3-комнатная квартира с прекрасным панорамным видом в Будве, Черногория. Квартир…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Современная квартира 85 м2 в Розино, Будва. Квартира состоит из просторной гостиной, кухн…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 129,000
Продается квартира 45 м2 в самом центре Будвы, в поселке Розино. Квартира состоит из прос…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 270,000
Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
4 Этаж
€ 185,640
Продается квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, напротив отеля Splendid, не на горе.…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира с видом на горы в Будве. Площадь 45 м2, состоит из 1 спальни, гост…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
4 Этаж
€ 144,500
Трехкомнатная квартира с видом на море в Будве. Площадь 56 м2, состоит из 2 спален, гости…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Квартира расположена в 300 метрах от моря. Очень х…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8 Этаж
€ 175,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы. Расположена в 300 метрах от моря. Очень удачное ра…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
2 Этаж
€ 95,000
Продается новая двухкомнатная квартира без мебели в поселке Бечичи в Будве. Квартира расп…
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
5 Этаж
€ 140,000
Продается отличная просторная двухкомнатная квартира 49 кв. м. в Бечичи. Новый дом. С …
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 205,000
Будва, Подкошлюн - современная квартира с гаражом. Площадь квартиры: 63 м2. Квартира с…
Квартира 2 спальни
Станишичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 286,000
Квартира 130 м2 с видом на море. Расположенная в современном жилом комплексе Анадолия Нов…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
5 Этаж
€ 280,000
Просторная квартира с 1 спальней 67 м2 в комплексе Tre Canne на первой линии моря. В квартир…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 275,000
Квартира расположена в изысканном жилом комплексе в Будве, который состоит из трех небольших…
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