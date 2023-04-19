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Купить недвижимость в Андриевица, Черногория

1 объект найдено
Домв Андриевица, Черногория
Дом
Андриевица, Черногория
100 м²
€ 65,000
Код объекта - 2.27.11.3057Дом  с большим участком в селе Зорицы, между Плавом и Андриевица. …
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