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Монако
Жильё с бассейном в Монако
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11 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Монако, Монако
5 Количество комнат
10/10 Этаж
€ 60,000,000
В роскошной резиденции с консьержем, двухуровневый пентхаус 520 м2, полностью меблированный …
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат
83 м²
7/29 Этаж
€ 3,850,000
Просторные 2 -х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА , полностью отремонтированные с использованием качественн…
Квартира 6 комнат
Монако, Монако
6 Количество комнат
1 175 м²
Цена по запросу
Роскошная квартира с жилой площадью 834 кв.м. занимает целый этаж в резиденции PANORAMA, рас…
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
6 Количество комнат
387 м²
Цена по запросу
Роскошная квартира с высококачественной отделкой и панорамным видом на гавань в самом сердце…
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
4 Количество комнат
143 м²
€ 8,900,000
Очаровательная 3х-комнатная квартира полностью отремонтирована с использованием качественных…
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
3 Количество комнат
128 м²
2 Этаж
€ 7,100,000
Красивая 3-х комнатная квартира , полностью отремонтированная в 2017 году, рядом с Place de…
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
48 м²
2 Этаж
€ 2,400,000
БОЛЬШАЯ СТУДИО полностью отремонтирована, продается с меблировкой, расположен в здании ";MON…
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат
60 м²
2 Этаж
€ 2,400,000
2-х комнатная квартира , полностью отремонтированая высоко качественными материалами, смеша…
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат
59 м²
1 Этаж
€ 2,600,000
Просторная 2 -х комнатная квартира, для смешанного использования, в здании, расположенном в …
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
5 Количество комнат
11 Этаж
€ 5,500,000
Красивая 5-ти комнатная квартира, недавно отремонтированна и меблированна с качественными ма…
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
4 Количество комнат
143 м²
25 Этаж
€ 9,500,000
Очаровательная 4-х комнатная квартира, полностью отремонтирована качественными материалами.…
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